Treni: al via lavori potenziamento stazione di Monti-Telti

Al via i lavori di potenziamento infrastrutturale nella stazione ferroviaria di Monti-Telti.

Gli interventi che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà riguardano la sostituzione dei deviatoi e la creazione del nuovo marciapiede di stazione.

I lavori, del valore di 1,5 milioni di euro, fanno parte del più ampio progetto di RFI per rendere più veloce e moderna la rete sarda.

Per garantire le attività di cantiere la circolazione sarà sospesa dalle 21:25 di venerdì 30 settembre alle 6:40 del 3 ottobre nel tratto tra Ozieri Chilivani e Olbia Terranova, lungo la linea Olbia Terranova/ Sassari - Ozieri Chilivani - Cagliari dove sono già in corso i lavori per il nuovo sottopasso nella stazione di Olbia Terranova.

Saranno impegnati nell'attività 50 persone di ditte esterne e 30 tecnici di RFI.

I treni sono cancellati e sostituiti con bus fra le stazioni di Ozieri Chilivani e Olbia Terranova. L'orario di partenza dei bus potrà essere anticipato rispetto a quello del treno sostituito, e può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.

Fonte: Ansa Sardegna