Cabras

Il presidente dell’ente che gestisce il patrimonio di Mont’e Prama: “Non vogliamo mandare in dissesto l’amministrazione Abis”

La Fondazione Mont’e Prama è pronta a riconoscere al Comune di Cabras quanto chiede. “Ma vi prego, teniamola fuori dalla campagna elettorale”. L’appello arriva dal presidente dell’ente, Anthony Muroni, che non ha gradito il clima elettrico degli ultimi mesi, fatto di botta e risposta al veleno tra la minoranza e la maggioranza, già proiettate alle amministrative del prossimo giugno.

Le polemiche si sono accese quando il bilancio di previsione 2023 della Fondazione è stato approvato dal Cda, senza il voto favorevole del sindaco Andrea Abis. “Il bilancio di previsione è stato approvato accantonando una somma di 375.000 euro. Nel corso del Consiglio di amministrazione”, aggiunge Muroni, “io stesso ho però testimoniato che esisteva un accordo politico preso all’atto dell’istituzione dell’ente. Secondo questo accordo, il Comune non deve perdere soldi rispetto a quando gestiva il Museo civico. Ma dire che noi vogliamo mandare in dissesto il Comune di Cabras e la stessa Fondazione Mont’e Prama per 60.000 o 120.000 euro mi sembra davvero esagerato”.

“Prudenzialmente, all’atto dell’approvazione del bilancio preventivo, abbiamo seguito il parere dei revisori dei conti”, va avanti il presidente della Fondazione Mont’e Prama, “però abbiamo subito interessato del problema i tre enti che hanno istituito la Fondazione, Ministero della Cultura, Regione Sardegna e Comune di Cabras, ponendo loro un quesito. Se i soci fondatori esprimeranno un giudizio favorevole rispetto a quanto chiede il sindaco, allora non ci sarà nessun problema. Ma se, per cause di forza maggiore, si dovesse manifestare l’impossibilità di procedere, il mio impegno e quello del Cda sarà sarà quello di trovare il modo perché l’amministrazione comunale non abbia problemi di bilancio. Ci sono tanti modi per farlo, per esempio con i tanti servizi che offre il Comune”.

Da Muroni è arrivato quindi un invito alla serenità. “Non parliamo di ammanchi”, ribadisce il presidente della Fondazione, “anche perché c’è un parere tecnico che ci ha detto di non trasferire quei 60.000 euro al Comune. Il problema si è manifestato lo scorso 5 dicembre, per questa ragione si è deciso di rinviare l’approvazione del bilancio preventivo di due settimane, per dare il tempo ai revisori di fare le opportune verifiche. Il bilancio però lo dovevamo approvare entro la fine dell’anno, non potevamo andare oltre”.

“È un nostro interesse che il Comune di Cabras operi serenamente e abbia risorse a disposizione. Lavoreremo sempre in sinergia con l’amministrazione comunale”, conclude Muroni, “come abbiamo fatto nell’ultimo anno e mezzo. I risultati che abbiamo ottenuto arrivano dalla sinergia che ha unito Comune, Regione e Ministero. Recentemente, per esempio, ci sono stati riconosciuti 12 milioni di euro dal Centro regionale di programmazione. Un plauso va al lavoro del sindaco, che ha compilato le schede per due terzi del finanziamento”.