Oristano

Tre mesi per avviare una nuova collaborazione fra enti

Tavolo di dialogo ieri pomeriggio in Prefettura, a Oristano, dopo le forti polemiche sul porto industriale di Oristano – Santa Giusta e sul progetto di attivazione dello scalo ferroviario merci regionale. E’ stato il prefetto Salvatore Angieri a convocare l’Autorità portuale della Sardegna, Rete ferroviaria italiana, Comuni di Santa Giusta e Oristano, Capitaneria di porto e Consorzio industriale, dopo le contestazioni formali dell’ente consortile e del consigliere regionale Emanuele Cera sugli investimenti per il porto. Il Consorzio ha addirittura manifestato la volontà di non concedere il raccordo ferroviario per la realizzazione del nuovo progetto, preoccupato che la nuova infrastruttura possa andare ad occupare spazi vitali per le imprese, a fronte di un ritorno economico molto limitato.

La riunione ieri pomeriggio ha fatto registrare toni piuttosto aspri, anticipati dalle dichiarazioni del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna Massimo Deiana. “Chi fa affermazioni pubbliche”, ha detto, “dovrebbe leggere prima di scrivere, o studiare prima di parlare. Sarebbe bastato leggere il Piano operativo triennale e la nostra pianificazione per vedere che sul porto di Oristano ci sono attualmente in corso 15 milioni di investimenti. Opere bandite, già appaltate e alcune realizzate. Andare a dire che su 600 milioni non c’è un euro per il porto di Oristano mi sembra una gravissima disattenzione”.

Il Consorzio industriale di Oristano, col presidente Gianluigi Carta, ha ribadito come nel documento di programmazione dell’Autorità portuale non risultino finanziamenti adeguati per il porto industriale e preso atto comunque degli impegni dell’Autorità.

Il prefetto di Oristano Salvatore Angieri ha rivolto un invito alla collaborazione per il bene del territorio. La riunione si è conclusa con un nuovo appuntamento fissato fra tre mesi per una verifica di progettazioni e interventi.

Il comunicato ufficiale della Prefettura di Oristano

Lo sviluppo del Porto industriale di Oristano-Santa Giusta è stato al centro del vertice presieduto dal Prefetto, dott. Salvatore Angieri nel pomeriggio odierno in Prefettura, al quale hanno partecipato il Prof. Massimo Deiana, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, accompagnato dall’Avv. Natale Ditel, Segretario generale, l’Ing. Matteo Corrias, Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale della Rete Ferroviaria Italiana – Sardegna, l’Ing. Michele Volpicella, Responsabile per la Sardegna di direzione strategie e pianificazione sviluppo infrastrutture della Rete Ferroviaria Italiana – Sardegna, l’Ing. Alessandro Vinci, Tecnico Direzione Navigazione di Rete Ferroviaria Italiana – Sardegna, l’Ing. Gianluigi Carta, Presidente del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, il Dott. Marcello Siddu, Direttore del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, il Dott. Massimiliano Sanna, Sindaco di Oristano, il Rag. Andrea Casu, Sindaco di Santa Giusta e il C.F. (CP) Federico Pucci, Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano.

“Il Porto è un elemento di competitività territoriale, punto di riferimento essenziale per costruire strategie comuni che abbiano come obiettivo la crescita del territorio e dell’intero sistema economico della provincia” così il Prefetto Angieri in apertura dell’incontro, sottolineando l’importanza dell’economia del mare e dello sviluppo infrastrutturale del porto per favorire lo sviluppo di attività produttive, di servizi e del relativo indotto.

“Mettere a fattor comune le competenze e le risorse per sfruttare al meglio le potenzialità dello scalo portuale: questo l’obiettivo” – prosegue Angieri – “Le condizioni ci sono tutte. Occorre creare i presupposti, logistici ed ambientali per attrarre nuovi investimenti ed insediamenti industriali”.

“Molto è stato fatto per la riqualificazione dell’area, tanto ancora si può fare” ha sottolineato il Prefetto riferendosi ai diversi lavori di manutenzione che hanno cambiato volto all’area portuale, creando nuovi spazi per gli insediamenti produttivi e migliorando nel complesso la gestione della struttura, anche in termini di sicurezza.

È stato così dato spazio al confronto tra le parti sedute al tavolo.

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale ha apprezzato l’iniziativa del Sig. Prefetto e confermato la previsione di importanti investimenti economici per il Porto di Oristano – Santa Giusta per opere progettate e in parte realizzate e altre ancora da bandire.

Conferma la massima attenzione dell’Autorità per la valorizzazione dello scalo portuale, suscettibile di attrarre importanti investimenti ed insediamenti produttivi con ricadute positive in termini di crescita economica per l’intero territorio.

Il Presidente del Consorzio Industriale, dal suo canto, ha preso atto positivamente dei fondi stanziati per il Porto di Oristano ed ha condiviso l’obiettivo comune di attrarre una crescente quota di investimenti economici.

Il Rappresentante della Rete Ferroviaria Italiana ha dichiarato che il gruppo metterà a disposizione il massimo contributo tecnico per la crescita del Porto e del territorio e ha proposto la sottoscrizione di un protocollo programmatico per alimentare tutte le fasi progettuali inerenti il trasferimento del raccordo ferroviario dal Porto di Golfo Aranci al Porto di Oristano – Santa Giusta.

Si impegnerà, inoltre, per nuove soluzioni progettuali utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche.

Il Comandante della Capitaneria ha confermato il ruolo strategico del Porto di Oristano per le sue particolari caratteristiche ed ha sottolineato l’importanza di “fare sistema” tra tutti i protagonisti dell’area.

I Sindaci di Oristano e Santa Giusta hanno ringraziato il Prefetto per l’attenzione costante verso il territorio ed evidenziato l’importanza del dialogo e della collaborazione tra tutti gli attori coinvolti.

A conclusione della riunione il Prefetto ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti sullo sviluppo territoriale e sulla valorizzazione di un nodo logistico strategico come il Porto industriale.

“Porto e territorio partner attivi per favorire la crescita economica e sociale dell’intera comunità oristanese” conclude il Prefetto – “Questa la vera sfida per il futuro del Porto Industriale di Oristano-Santa Giusta”.

Si è rimasti d’intesa che sarà dedicata al Porto una nuova riunione in Prefettura tra circa tre mesi.