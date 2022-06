Era solo un’illusione, quel calo pur leggero di prezzi seguito al decreto del governo. Perché i prezzi di benzina e gasolio, in modalità servito o self service, hanno ripreso a volare fino a sfondare il muro dei 2 euro, in Sardegna come nel resto d’Italia. Lo denuncia il Codacons, che segnala la stangata sugli italiani che hanno deciso di spostarsi in auto per il ponte del 2 giugno. In base al monitoraggio eseguito dall’associazione, i listini hanno toccato livelli altissimi proprio in Sardegna, dove a La Maddalena la verde in modalità self è venduta a 2,109 euro al litro, 2,299 euro col servito (gasolio 2,249 euro/litro servito, 2,059 euro in self). Ma anche a Roma e Ischia i listini hanno ampiamente superato la soglia dei 2 euro al litro in numerosi distributori, come in altre città, soprattutto quelle che sono meta dei turisti.