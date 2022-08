A partire da domani avranno inizio le novene di preparazione alla grande festa del 3 e 4 settembre, con la Corsa degli Scalzi. Ogni sera a partire dalle ore 17 al villaggio ci sarà la recita del Rosario e la novena in limba sarda. È previsto il servizio navetta per gli spostamenti da Cabras a San Salvatore. Gli orari sono disponibili sul sito istituzionale del comune di Cabras.

Domani, alle prime ore della mattina, il gruppo dell’associazione Santu Srabadoreddu presieduta da Maria Paola Sanna (complessivamente 500 donne), partirà da Cabras percorrendo i sette chilometri che separano il paese dal villaggio di San Salvatore. Uno spaccato sociale variegato e dalle mille anime che unisce l’intera comunità: la socia più piccola ha appena un anno, segno di come la devozione sia fortemente radicata e la si voglia far vivere anche tra le nuove generazioni.

Circa trecento donne di Cabras in abito tradizionale domani accompagneranno Santu Srabadoeddu lungo le strade polverose del Sinis, in quello che tutti a Cabras conoscono come “su camminu Santu”.

Fonte: Link Oristano

