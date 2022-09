Oggi le italiane hanno sfruttato la giornata di riposo per recuperare energie. “Il match contro il Belgio è stato molto impegnativo”, ha aggiunto Orro, 24 anni sarda di Narbolia e giocatrice della Pro Victoria Monza, “il Belgio ha difeso tantissimo e per fare punto abbiamo fatto tanta fatica. Il nostro più grande merito, però, è stato quello di non mollare e perdere la testa quando eravamo sotto. Siamo consapevoli che contro di noi tutte le formazioni danno sempre il 100%, siamo la squadra da battere. Contro l’Olanda (domenica, ndr) sarà necessario alzare l’asticella del nostro gioco. Il nostro obiettivo è chiudere il girone con il massimo dei punti”.

Domani alle ore 18 ad Arheim in Olanda, l’Italia di Davide Mazzanti affronterà il Kenya. L’Italvolley ha vinto tutte e tre le partite disputate, anche se ieri ha faticato nel secondo e terzo set per avere la meglio del Belgio poi sconfitto 3 a 1.

Fonte: Link Oristano

