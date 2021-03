Va avanti anche il testo di legge sulle società sportive storiche (PL 196), presentato da Piero Maieli (Psd’Az): su richiesta del capogruppo del Pd, Gianfranco Ganau, la Commissione ha deciso di chiamare in audizione l’Anci, il Coni e gli enti di promozione sportiva, per raccordare la proposta ai bisogni dei Comuni.

In apertura, il presidente della commissione, Domenico Gallus, aveva sollevato il problema dei microinfusori per i diabetici di tipo 1: “Siamo al paradosso, un paradosso che riguarda migliaia di diabetici sardi. Chi ha ricevuto il microinfusore ha anche una consistente scorta di rilevatori della glicemia. Invece tutti i pazienti ancora senza microinfusore sono costretti a pagare di tasca i rilevatori. Una disparità priva di senso, per la quale attendo l’immediato intervento dell’assessorato alla Sanità”.

“Lavoreremo velocemente per snellire l’articolato normativo e arrivare all’approvazione della legge”, ha detto Schirru. “Questo provvedimento si rende necessario in considerazione del fatto che la Sardegna è la regione d’Europa più colpita, anche più della Finlandia, con un caso di disturbo dello spettro autistico ogni 46 abitanti. Il testo unico dovrà essere adeguato alle linee guida dell’assessorato, emanate di recente”.

Tre proposte di legge sull’autismo diventeranno un unico testo Confronto in Consiglio regionale. Gallus e il paradosso dei microinfusori per i diabetici

