La Growth s.a.s dell’ingegnere Paolo Casu & C. – che si occupa principalmente di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali – è alla ricerca di tre figure professionali da inserire nel proprio organico. Innanzi tutto un manovale addetto all’assemblaggio elettrico, con esperienza nell’ambito dell’installazione di impianti fotovoltaici e civili. Per questo profilo si offre un contratto a tempo indeterminato.

Richiesti anche un manovale edile (contratto a tempo determinato) e un termoidraulico con esperienza nell’ambito dell’installazione di impianti idraulici e di condizionamento/frigo (contratto a tempo indeterminato).

L’annuncio completo è disponibil, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro, e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

