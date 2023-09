Tre possibilità d’impiego a Suni da Sardegna Lavoro

Suni

Tutte le informazioni utili

Un’azienda con sede a Suni ricerca tre falegnami serramentisti, di cui uno specializzato nel pvc, uno nell’alluminio e uno nel montaggio degli infissi, da assumere con contratto a tempo determinato.

La prima figura dovrà occuparsi del taglio, punzonatura, cianfrinatura, assemblaggio e l’inserimento di ferramenta e guarnizioni nei serramenti in pvc. Si richiede un’esperienza certificata nel settore.

Il serramentista in alluminio si occuperà delle stesse mansioni di cui sopra con gli infissi in alluminio. Anche in questo caso si richiede una pregressa esperienza nel settore.

Il montatore avrà invece responsabilità nella costruzione e montaggio di serramenti in legno, ferro e acciaio, nonché nella loro installazione all’interno e all’esterno di fabbricati edili. Si richiede un’esperienza di almeno 8 anni nella mansione.

Tra i requisiti richiesti a tutte e tre le figure una conoscenza dell’inglese di livello intermedio e del pacchetto office, la disponibilità alle trasferte, nonché il possesso del diploma di scuola superiore, della patente B e di un mezzo proprio.

C’è tempo fino al 31 ottobre per inoltrare la propria candidatura attraverso l’area riservata del sito di Sardegna Lavoro seguendo le modalità descritte del seguente link . È possibile leggere gli annunci di lavoro completi cliccando su questi link: serramentista in pvc , serramentista in allumino e montatore .

