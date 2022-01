Terralba

Gli annunci sono stati pubblicati dall’Aspal

Sono tre le opportunità di impiego segnalate dall’Aspal nel Terralbese in questi giorni.

Un’azienda che opera a Marrubiu e si occupa di corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro (riconosciuti ai sensi del D.lgs. 81/2008) ricerca un addetto alla segreteria amministrativa.

La persona verrà inserita nell’ufficio amministrativo e si dovrà occupare prioritariamente della predisposizione e compilazione delle pratiche sui corsi. Si occuperà inoltre dei rapporti con attori esterni, dell’invio di comunicazioni e dell’archiviazione di documenti.

Viene offerto un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. L’annuncio ha validità sino al 5 febbraio.

Un bar con servizio di cucina a Terralba cerca invece un banconiere: dovrà occuparsi del servizio al banco di bevande calde e fredde, preparazione bevande di caffetteria, cocktail e aperitivi. Dovrà inoltre occuparsi del servizio ai tavoli di bevande e piatti. Il candidato, non necessariamente con esperienza nella mansione, deve essere dotato di buone doti relazionali, predisposizione alle mansioni descritte e al lavoro in team.

Anche in questo caso l’offerta di lavoro è a tempo determinato con possibilità di trasformazione. L’annuncio ha validità sino al 18 marzo.

Le domande per i primi due annunci sono digitali. Per inviare la propria candidatura è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al proprio centro per l’impiego di iscrizione.

L’ultima offerta di lavoro è riservata agli iscritti alle liste della legge 68 articolo 1 nei centri per l’impiego di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Un’azienda cerca per la sede di Terralba un aiuto commesso. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 20 al 31 gennaio. Informazioni nel centro per l’impiego di appartenenza.

Sabato, 22 gennaio 2022

