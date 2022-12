Oristano

Si ricercano diverse figure professionali

Azienda di arredamento di Oristano ricerca tre profili professionali da inserire in organico, dopo attenta valutazione del curriculum: un manutentore generico, un montatore d’arredi junior e un progettista di interni addetto alla vendita.

Manutentore generico. Si offre la possibilità di un’assunzione sia a tempo pieno che part time.

Requisiti richiesti: esperienza almeno decennale nei lavori manuali in settori quali quello edile, delle finiture d’interni, nell’allestimento delle aree espositive, nonché nelle mansioni di impiantista, magazziniere e parquettista.

Si valuteranno positivamente anche candidature di persone over 50 con solida esperienza, che permetta loro di potersi gestire in autonomia, in assenza di una supervisione tecnica.

Mansioni: la figura selezionata effettuerà delle piccole manutenzioni all’interno dei locali espositivi e presso le abitazioni dei clienti come: imbiancature, piccole lavorazioni in cartongesso, montaggio e smontaggio di porte e mobili, collegamenti idrici in bagni e cucine, lavori di giardinaggio, riparazione delle tapparelle, pulizia delle grondaie, piccole impermeabilizzazioni e saldature, manutenzione e verniciatura persiane, nonché carico e scarico mobili.

Montatore d’arredi junior. Si richiede un’esperienza di almeno due anni in attività di carattere manuale, preferibilmente nel settore degli arredi o degli allestimenti, con mansioni: nella finitura di interni, falegnameria, posa del parquet e nell’edilizia.

Si propone un’assunzione a tempo pieno con affiancamento a persone esperte.

Progettista di interni addetto alla vendita. Il candidato ideale dovrà essere in possesso di una preparazione accademica in facoltà di indirizzo architettonico o simili, oppure una formazione extra accademica specifica per il settore interior design (ad esempio IED), unita a un’ottima padronanza nell’utilizzo di software di progettazione in 3D.

Verrà giudicata positivamente un’eventuale esperienza pregressa nel campo commerciale di qualsiasi genere, da cui sarà possibile evincere una spiccata predisposizione al rapporto con la potenziale clientela.

Si valuteranno anche candidati che non hanno ancora maturato un’esperienza specifica nel settore, purché in possesso di un forte interesse nel settore dell’interior design: in caso di mancata esperienza, si valuterà la possibilità di effettuare un tirocinio formativo.

I curricula – per tutte e tre le posizioni – dovranno essere inoltrati tramite mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Sabato, 3 dicembre 2022

(Informazione aziendale)