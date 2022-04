A Marrubiu un ristorante – pizzeria cerca un cameriere di sala. La figura dovrà occuparsi di accoglienza clienti, servizio ai tavoli, gestione ordinazioni clienti, gestione cassa e riordino sala. Si richiede capacità di lavoro in team, puntualità, ordine e pulizia. Si offre un part time organizzato per turni con garanzia di tempo libero. La figura ricercata verrà inserita nel turo serale, orientativamente dalle 19 alle 23 con possibilità di cambio turni all’occorrenza, pertanto è richiesta un minimo di flessibilità

La figura del cameriere dovrà occuparsi dell’accoglienza del cliente, della raccolta delle ordinazioni, del servizio al tavolo in collaborazione col barman e della gestione dei pagamenti. l candidato ideale ha ottime capacità relazionali, buona conoscenza di aperitivi, drink, cocktail e bevande da caffetteria, buone capacità di lavoro in staff. L’azienda cerca una persona motivata e solare.

Fonte: Link Oristano https://www.linkoristano.it/2022/04/29/tre-offerte-di-lavoro-da-terralba-e-una-da-marrubiu/

