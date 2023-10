Tre offerte di lavoro con possibilità di stabilizzazione

Arborea

Si parte con contratti a tempo determinato, per sei mesi

Ad Arborea si segnalano tre offerte di lavoro. Si offre per tutte contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

La prima è rivolta a un operatore amministrativo da inserire all’interno dell’ufficio di un’azienda locale. Si dovrà occupare delle funzioni semplici di segreteria, tra cui espletamento di pratiche amministrative nei vari uffici di competenza, oltre che collaborare con ufficio del personale, ufficio contabilità e commerciale.

Tra i requisiti c’è il possesso del diploma economico aziendale o di una laurea in economia ed equipollenti. L’azienda offre possibilità di inserimento stabile in organico al termine del periodo a tempo determinato, se tra le parti si instaurerà un rapporto di fiducia e soddisfazione reciproca.

È possibile inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina . L’annuncio completo è sul sito di Sardegna Lavoro, al seguente link.

Possibilità d’impiego anche per tecnico controllo qualità per il settore alimentare, che dovrà lavorare nell’ufficio qualità e sicurezza alimentare dell’azienda. Dovrà essere in possesso di un diploma o laurea in scienze alimentari, biologia, chimica, o altro campo correlato, oppure altro diploma o laurea affiancato da corsi di formazione o specializzazioni in settori affini. Sono inoltre necessarie competenze informatiche per la gestione dei dati e della documentazione.

L’inserimento verrà effettuato inizialmente con un contratto a tempo determinato e retribuito secondo quanto previsto dal CCNL; al termine dei 6 mesi se si sarà raggiunto un livello di soddisfazione da ambo le parti si valuterà l’inserimento stabile nell’organico aziendale.

Tempo fino al 15 novembre per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina . È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

La terza e ultima offerta di lavoro è per un tecnico del marketing da inserire nell’ufficio marketing e comunicazione: collaborerà alla realizzazione delle attività previste dal piano di marketing aziendale.

Richiesta esperienza pregressa di sei mesi nella mansione, comprovata esperienza nel web marketing e social media marketing, buona capacità di scrittura, dimestichezza nell’utilizzo degli strumenti informatici e, preferibilmente, capacità di utilizzo di programmi di grafica. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione.

Tempo fino al 15 novembre per inviare la propria candidatura attraverso l’area riservata del portale di Sardegna Lavoro, seguendo le modalità illustrate in questa pagina . È possibile leggere l’annuncio completo di lavoro nel sito di Sardegna Lavoro al seguente link .

