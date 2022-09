Terralba

Si offre contratto a tempo indeterminato e determinato

Tre offerte di lavoro a Terralba in diversi settori professionali. Per una è previsto un contratto a tempo indeterminato.

Un’associazione no profit che opera nell’ambito di scambi interculturali, con gestione di soggiorni di studio all’estero, è alla ricerca di una laureata/o in lingue o in psicologia da inserire come segretaria/o. Si offre contratto a tempo indeterminato.

La persona selezionata si dovrà occupare dei contatti con le associazioni estere, dei contatti con i studenti in partenza e della gestione delle nuove iscrizioni. Gestione telefonate, appuntamenti e documentazione. L’annuncio completo, qui.

La stessa associazione ricerca anche una laureata/o con esperienza come coordinatore di staff, esperto nel coordinamento e organizzazione del personale. Si offre contratto a tempo determinato.

Il candidato selezionato si occuperà della pianificazione dell’attività dell’ufficio, della gestione e direzione del personale ai fini del perseguimento degli obbiettivi dell’associazione, della ripartizione del lavoro, del controllo dell’espletamento delle diverse attività dell’ufficio e della valutazione dei risultati al fine di garantire l’efficienza del lavoro dell’intero staff e l’ ottimizzazione del rendimento. Dovrà inoltre tenere i contatti diretti con il presidente dell’associazione.

L’obiettivo è l’inserimento di una figura stabile in organico, per cui si valuterà un inserimento a tempo indeterminato se a seguito di un periodo di conoscenza reciproca si creeranno i presupposti per il proseguimento della collaborazione. L’annuncio completo, qui.

Un’altra offerta di lavoro, sempre a Terralba, stavolta però nel settore dell’edilizia.

Un’impresa cerca un addetto alla movimentazioni delle merci di magazzino, incaricato della ricezione e dello stoccaggio della merce. Il candidato selezionato dovrà essere in grado di utilizzare muletto e carrelli elevatori. Richiesta un’esperienza minima di un anno nel settore della movimentazione merci. Il contratto è a tempo determinato. L’annuncio completo, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro, e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

Sabato, 17 settembre 2022