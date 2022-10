Marrubiu

Si offre contratto a tempo determinato, in due casi con possibilità di stabilizzazione

A Marrubiu tre offerte di lavoro in diversi settori. Si offre contratto a tempo determinato, due di queste con possibilità di stabilizzazione.

Un’azienda che opera nell’ambito della macellazione e lavorazione della carne è alla ricerca di un addetto al ricevimento delle merci nei magazzini, da inserire nel proprio organico.

Il candidato selezionato lavorerà nel magazzino e si occuperà del ricevimento degli animali vivi, controllo dei documenti accompagnatori, inserimento dati sul sistema, smistamento e accompagnamento dei capi per la macellazione, pesatura dei capi macellati e compilazione della relativa documentazione. Non è richiesta esperienza nella mansione.

L’impresa procederà ad una trasformazione del contratto a tempo indeterminato a seguito di un periodo di conoscenza reciproca di circa 6 mesi. Per l’annuncio completo, qui.

La stessa azienda offre una possibilità d’impiego anche per un pesatore addetto alle vendite all’ingrosso, che si dovrà occupare appunto della pesatura dei capi appena macellati con inserimento dei dati rilevati nel sistema gestionale. Si offre contratto a tempo determinato ma, anche in questo caso, l’impresa procederà ad una trasformazione del contratto a tempo indeterminato a seguito di un periodo di conoscenza reciproca di circa 6 mesi. Per l’annuncio completo, qui.

Infine, possibilità d’impiego per un odontotecnico, con esperienza minima richiesta, che sappia utilizzare il CAD e dovrà occuparsi della fabbricazione di protesi dentarie (inclusa riparazione).

Si offre contratto a tempo determinato. Per l’annuncio completo, qui.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro, e cliccare sul pulsante cerca. Per informazioni rivolgersi al proprio Centro per l’impiego.

