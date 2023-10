“Tre minuti di celebrità a Cagliari”: premio alla carriera al noto attore Sandro Ghiani

Premio alla carriera a Sandro Ghiani: il celebre attore isolano era ospite del concorso per cortometraggi “Tre minuti di celebrità a Cagliari”.

Sandro Ghiani, attore sardo molto richiesto dai registi in voga negli ultimi 4 lustri del secolo scorso, è tornato in libreria con un libro autobiografico, “Pane e zucchero”, scritto insieme alla moglie Rosa Castrogiovanni.

Il caratterista di Carbonia, nel corso di una lunga tournèe nell’Isola per presentare il suo bis letterario, ha fatto tappa a Cagliari nel corso delle manifestazioni del premio dedicato ai filmakers che ogni anno si cimentano nell’interpretazione del capoluogo sardo con lavori della durata massima di 180 secondi.

Il Premio per cortometraggi “Tre Minuti di Celebrità a Cagliari”, organizzato, come ogni anno, da Maurizio Porcelli entra nel vivo con un ospite del cinema italiano che ha regalato tanti sorrisi agli appassionati della commedia all’italiana degli anni ’80 e ’90. Al concorso sarà possibile partecipare fino al 30 novembre assieme all’altro premio dedicato alla fotografia, sempre incentrato su Cagliari. A tutti i vincitori saranno assegnati premi in denaro e menzioni speciali.

Attesi grandi personaggi del cinema italiano e della fotografia.

Il primo ospite è stato, appunto, Sandro Ghiani al quale è stato attribuito il Premio alla carriera in un affollato incontro con il pubblico, presentato dal giornalista Luigi Alfonso, svoltosi all’Aula Magna dell’Università di Cagliari in Viale Fra Ignazio.

Nel curriculum di Ghiani oltre 50 film, senza trascurare i ruoli in tv negli sceneggiati e nelle fiction: gli attori che ha avuto il piacere di conoscere e con cui ha lavorato sono moltissimi.

Innanzitutto le attrici, tutte brave e bellissime, a iniziare da Laura Antonelli, Eleonora Giorgi fino alla stupenda e iconica Ornella Muti.

Indimenticabili i suoi film con Lino Banfi, Diego Abatantuono, Nino Manfredi, Adriano Celentano e Jerry Calà: tutti incontri che hanno arricchito la sua vita.

Anche il rapporto con i registi è stato sempre molto costruttivo.

Da Ettore Scola, con il quale ha girato “Passione d’amore”, grazie al quale ha avuto la candidatura come miglior attore non protagonista per il David di Donatello, fino ad una pellicola alla quale è molto legato, “Spaghetti House”, con Nino Manfredi, un set nel quale si respirava un’atmosfera di grande concentrazione e di religioso silenzio.

Il romanzo, con la copertina realizzata da Alessandro Cau, è disponibile su Amazon in versione cartacea e su Kindle in digitale.

Per informazioni sui concorsi per fotografia e cortometraggi tutti gli interessati potranno visitare la pagina facebook “Fotografando Cagliari”.