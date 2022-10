Tre micini bellissimi a Cagliari cercano adozione: la mamma ha dodici mesi

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA, TRE MICRO MICINI TENERESSIMI CON LA MAMMINA CERCANO ADOZIONE.

Questi tre micini con la mammina cercano una famiglia per la vita. La mammina ha 12 mesi, mentre i micro gattini hanno 25 giorni. Oltre ad essere estremamente belli, sono dolcissimi e meritano una vita diversa da quella che la strada possa offrire, una vita di stenti e malattie. Aprite i vostri cuori. I gattini si trovano a Cagliari, info +39 339 808 0865

