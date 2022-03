Alghero

Importante riconoscimento dalla giuria del prestigioso premio enologico internazionale

Grande successo della Cantina Santa Maria La Palma nel concorso enologico internazionale Grand International Wine Award MUNDUS VINI. La cantina di Alghero ha vinto tre prestigiose medaglie d’oro con tre vini: Akènta Cuvée, Vermentino Ràfia e Cannonau Riserva Redìt, una prestigiosa “tripletta” internazionale.

L’autorevole competizione MUNDUS VINI, giunta alla 30° edizione, è stata fondata da Meininger Verlag e si è subito configurata come una delle competizioni enologiche più importanti al mondo. Ogni anno partecipano al concorso oltre 12.000 vini provenienti da tutto il mondo e solo alcuni di loro riescono a passare la selezione e aggiudicarsi un’importante medaglia.

«Vincere tre medaglie d’oro con tre diverse etichette è un grande onore ed è un fatto che ci riempie di orgoglio», sottolineano dalla Cantina Santa Maria La Palma. «Siamo particolarmente felici di vedere tali riconoscimenti di qualità assegnati a due etichette della nostra linea Prestige, il Cannonau Riserva Redìt e il Vermentino Ràfia, insieme all’Akènta Cuvée, un vino fermo che sta conquistando sempre più persone in tutto il mondo, portando la magia della linea Akènta verso nuovi traguardi.

«Queste tre medaglie sono un premio anche per Alghero, un territorio espressamente vocato al vino, che abbiamo il compito di valorizzare sempre di più. Negli ultimi anni la Cantina Santa Maria La Palma ha continuato a investire su Alghero e sulla cultura del vino, come simboleggiato in ultimo dall’apertura della nuova enoteca La Cantina proprio nel cuore della nostra a città, uno spazio pensato per degustare vini e raccontarne la storia».

«Le tre medaglie d’oro ricevute da un concorso internazionale confermano come questa sia la direzione giusta».

Il 2021-22 si conferma dunque un periodo d’oro per l’azienda vitivinicola di Alghero: le tre medaglie d’oro al Mundus Vini seguono la medaglia d’oro per Akènta Cuvée ricevuta al Concours Mondial de Bruxelles 2021, la medaglia d’oro al Cannonau Selezione nel Grenaches du Monde e un altro importante riconoscimento sulle vendite centrato dal Vermentino Aragosta, che si conferma essere il vino DOC più venduto in Italia.

Mundus Vini organizza due selezioni ogni anno. La prima, quella in questione, si tiene a fine febbraio in linea con ProWein, importantissima fiera enologica organizzata in Germania, un vero ritrovo di cantine e buyers provenienti da tutto il mondo.

La Cantina Santa Maria La Palma ha voluto dedicare le tre medaglie d’oro a tutti i soci, che quotidianamente curano e gestiscono oltre 700 ettari di vigneti, al team della cantina e a tutte le persone che ogni giorno scelgono i vini dell’azienda algherese.

Mercoledì, 2 marzo 2022

(In collaborazione con la Cantina Santa Maria La Palma)