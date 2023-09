Tre lavoratori in nero in un'azienda agricola a Santadi, sanzione di oltre 10 mila euro per la titolare

Tre lavoratori in nero in un’azienda agricola, sanzione di oltre 10 mila euro per la titolare.

I carabinieri di Santadi, Narcao e Teulada, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, hanno svolto alcuni controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo in ambito agricolo. Nel corso di un’ispezione presso un’azienda di Santadi, hanno contestato alla titolare l’impiego di tre lavoratori in nero, elevando sanzioni amministrative e pecuniarie per un importo complessivo di 10.800 euro. L’imprenditrice non ha saputo fornire ai militari alcuna documentazione che comprovasse l’assunzione regolare dei tre.