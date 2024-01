Cagliari

Il movente è forse una vendetta tra immigrati nordafricani



Tre giovani tunisini tra i 25 e i 27 anni, tutti con una richiesta di asilo, sono stati arrestati a Cagliari per tentato omicidio in concorso, nei confronti di due algerini. Grazie alle riprese delle telecamere di videosorveglianza, sono stati identificati dalla polizia dopo l’aggressione che sabato scorso aveva allarmato il quartiere della Marina.

Secondo gli investigatori della Squadra mobile, i tre – ospiti del centro di accoglienza straordinaria di Monastir – avevano organizzato una “spedizione punitiva” per vendicare l’accoltellamento di uno di loro, avvenuto due giorni prima.

Per la polizia i fermati, insieme ad altri connazionali non ancora identificati, dopo aver individuato a caso due algerini in giro nel quartiere, li avevano malmenati e poi feriti con armi da taglio. Una delle vittime, in particolare, era stata accoltellata al volto e in più punti del torace.

Nel corso delle perquisizioni effettuate al centro di accoglienza straordinaria di Monastir, nelle stanze dei tre tunisini sono stati trovati indumenti e coltelli verosimilmente utilizzati il giorno dell’aggressione, oltre a tre chilogrammi di marijuana.

Per i giovani immigrati si sono aperte le porte del carcere di Uta, sono a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Mercoledì, 31 gennaio 2024