Tre hotel per le api a Terralba, Arborea e Uras con il progetto del circolo Legambiente “S’Arrulloni”

Terralba

La prima casetta è accanto a un orto scolastico

Le api del Terralbese avranno tre nuove case tutte per loro: tre Bee Hotel installati dal circolo Legambiente “S’Arrulloni” di Terralba, nell’ambito della campagna “Save The Queen”. I paesi scelti sono Terralba, Arborea e Uras.

“Si tratta di un progetto nazionale in collaborazione con l’azienda Beeing, che installa in tutta Italia delle casette per api create con dei materiali innovativi”, ha spiegato la presidente di S’Arrulloni, Elena Casu. “Siamo riusciti a farcene inviare tre, da collocare in tre comuni diversi con la partecipazione delle scuole”.

Il primo sciame può già trovate il proprio hotel a Terralba. “La prima casetta stata installata nel giardino dell’Istituto comprensivo del paese in occasione della Giornata mondiale delle api, il 20 maggio”, ha continuato Casu. “È in un punto strategico, in prossimità dell’orto scolastico, nel quale i bambini hanno piantato fragole, prezzemolo, basilico e tanto altro”.