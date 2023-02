Tre giovani sardi ai mondiali di acconciatura, make up e barber

Tre sardi parteciperanno ai mondiali di acconciatura, make up e barber, che si terranno a Paestum oggi e domani: Debora Spano,

Roberta Meloni e Giorgio Ortu sfideranno i loro colleghi nazionali e internazionali a suon di forbici, pettine e phon. Sarroch e Assemini fanno il tifo per loro e non solo: gli auguri giungono da tutta l’isola per questa importante competizione che vede ben tre sardi impegnati nella gara. “Facciamo i migliori auguri a Debora Spano che, come hair-stylist parteciperà ai mondiali” comunica il Comune di Sarroch.

Saranno oltre cento i professionisti provenienti da tutto il mondo che si confronteranno nelle diverse categorie “e Debora sarà lì a rappresentare anche il nostro paese”.

Gli altri due partecipanti sono entrambi di Assemini, ben affermati nel loro lavoro che, da anni, svolgono con passione e professionalità.