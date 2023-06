Tre giorni fa il primo allarme per un bagnante in difficoltà. Scatta l’operazione sicurezza della Capitaneria

Oristano

Entrano in vigore le ordinanze con le regole di comportamento in mare e in spiaggia

Tre giorni fa uno dei primi allarmi della stagione: un bagnante si è trovato in difficoltà nei pressi di “Sa Mesa Longa” nel litorale di San Vero Milis. La Capitaneria di porto di Oristano ha allertato subito la motovedetta CP 893, ma l’uomo è riuscito a rientrare a riva, aiutato da altri bagnanti.

Con l’inizio della stagione estiva, lungo le coste di competenza della Capitaneria di Porto di Oristano, che si estendono da Torre di Pittinuri a nord fino a Capo Pecora a sud, gli uomini della Guardia costiera sono già in prima linea ed entrano in vigore le ordinanze che disciplinano la sicurezza della balneazione (ordinanza n. 22/2021) e la navigazione da diporto (ordinanza n. 26/2023).

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Oristano, capitano di fregata Federico Pucci, sottolinea che le ordinanze sono poste a fondamentale tutela del bagnante e della sicurezza della navigazione prevedendo, ad esempio, la zona destinata alla sola balneazione (200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle coste a picco) e i limiti di velocità pari a 10 nodi (con scafo comunque non in planata ma in dislocamento) per le unità in navigazione fuori dalle zone di mare destinate alla balneazione e fino a 500 metri dalle scogliere/coste a picco o 1000 metri dalle spiagge.

Di significativo rilievo il focus relativo alla navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf),, oppure l’uso delle tavole con aquilone (kitesurf), attività che devono essere svolte al di fuori delle aree riservate alla balneazione in modo da non interferire con la zona destinata alla balneazione.

Da segnalare, quindi, l’importanza soprattutto dell’ordinanza che disciplina le attività diportistiche nell’area di mare di competenza della Capitaneria, con particolare riferimento agli obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto, delle moto d’acqua con locazione o noleggio, ad uso ricreativo o turistico, nonché di assistenza alle immersioni subacquee a scopo sportivo nelle acque marittime di competenza, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 1 settembre 2021

La Capitaneria di Porto di Oristano, nel raccomandare la scrupolosa osservanza delle ordinanze, invita ad attenersi a tutte le buone norme di condotta reperibili sul sito della Guardia Costiera in modo tale da garantire una sicura e serena estate per tutti i frequentatori delle coste oristanesi nonché di segnalare eventuali comportamenti scorretti o emergenze tramite il numero diretto 1530 o il Numero Unico di Emergenza 112.