Tre gattini in pericolo a Cagliari: “Non sono benvoluti, per favore salviamoli”

SOS PER TRE GATTINI IN PERICOLO, CERCANO ADOZIONE DEL CUORE. Questi tre mici cercano disperatamente adozione, perché nel luogo in cui si trovano non sono benvoluti e sono a rischio abbandono per strada, o nelle campagne. Hanno 4 mesi, sono due maschietti e una femminuccia. Estremamente dolci e affettuosi, gli piace giocare con le palline e rotolarsi nel prato. Vi chiediamo aiuto, siamo davvero disperati. Non vogliamo che finiscano per strada, abbandonati, affamati o investiti. Si trovano a Cagliari, aiutateci! Per info: 3492266019

