Quanto accaduto ha allarmato il personale che teme una recrudescenza degli episodi come era accaduto diversi anni fa. Allora i furti avevano coinvolto diversi reparti, in vari piani del presidio ospedaliero.

Il medico si è presentato in Questura per denunciare il furto. Ora sull’episodio stanno indagando gli agenti della Squadra mobile di Oristano.

Gli episodi di cui si è avuta notizia sono avvenuti di notte nei locali al piano terra, nel reparto di Anestesia. Sembra che il ladro – forse la stessa persona – abbia agito in due giorni differenti, portando via del denaro dai portafogli.

Da lungo tempo non si verificavano dei furti negli spogliatoi del personale al San Martino. Nell’ultima settimana invece me sono stati messi a segno tre, due dei quali nei confronti della stessa persona, un medico. Vittima dell’ultimo colpo è un’infermiera.

