Tre feriti nell’auto che esce di strada e si ribalta più volte: grave una ragazza

Arzachena

L’incidente nella notte

Tre feriti in un incidente stradale avvenuto nella notte. Una ragazza è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale per un trauma toracico. Sedeva sul sedile posteriore di un’auto che è uscita di strada ed è finita sulla macchina mediterranea ribaltandosi più volte in un centinaio di metri.

Feriti anche l’autista dell’auto e un altro passeggero.

Il grave incidente si è verificato poco dopo le 3 lungo la strada provinciale 59, nei pressi del bivio per Porto Cervo.

I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena, gli addetti del soccorso medico Areus e la Polizia stradale.

Venerdì, 7 luglio 2023