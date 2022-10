Tre domeniche sulle strade dello zafferano di Sardegna doc - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 31 OTT - Da San Gavino Monreale a Turri e poi a Villanovafranca per tre domeniche di festa e di convivialità nel sud dell'Isola. Ritorna Strade dello Zafferano di Sardegna Dop. Dal 6 al 20 novembre sono in programma visite guidate ai musei, laboratori didattici, momenti d'intrattenimento e degustazioni di prodotti enogastronomici. La manifestazione è organizzata dalla rete dei tre comuni. Si parte il 6 novembre da San Gavino Monreale, il 13 a Turri e il 20 a Villanovafranca. Un ricco cartellone con il coordinamento organizzativo dell'associazione Enti Locali, capofila quest'anno il Comune di Turri.

L'unità d'intenti e d'interessi contraddistingue l'appuntamento, un evento che per l'edizione 2022 vuole inserirsi nel catalogo delle manifestazioni più importanti della regione. "Fare rete - spiega Ilaria Casula, vicesindaca e assessora alla Cultura e Turismo di Turri - significa creare sinergie utili per incrementare e migliorare non solo la valorizzazione del nostro prodotto di nicchia ma anche incentivare la presenza di turisti nel nostro territorio". Il paese accoglierà turisti e curiosi con la sua ospitalità, tra degustazioni e presentazioni di prodotti tipici.

Nella tappa di San Gavino tra gli eventi spiccano le visite al treno storico e la possibilità di ammirare il paese dei murales dalla cesta di una mongolfiera. La chiusura della rassegna turistico gastronomica sarà a Villanovafranca dove si cercherà di ripetere il successo dello scorsa edizione, quando per un'intera giornata diverse centinaia di partecipanti affollarono il centro storico. Nel corso della manifestazione sarà presentato inoltre il libro "Sardegna e Zafferano - un racconto lungo i secoli", Carlo Delfino editore. (ANSA).



