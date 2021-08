Tre contagi da covid a Bosa, ma nessuno in quarantena

Bosa

Il sindaco Casula tranquillizza

Tre nuovi casi di contagio da coronavirus a Bosa. Il sindaco Pier Franco Casula ne ha dato notizia in serata, sottolinenando come questo sia il dato ufficiale riportato nella piattaforma regionale dove, tra l’altro, non risulta al momento nessun’altra persona in quarantena.

“Le tre persone, che fanno parte dello stesso nucleo familiare, stanno bene e sono asintomatiche e auguriamo loro una pronta guarigione”, ha dichiarato il sindaco Casula.

“Al momento non si registrano nuovi focolai e affrontiamo questo periodo di vacanze con ottimismo”, ha proseguito il sindaco. “L’invito, comunque, è sempre quello di adottare comportamenti responsabili e improntati alla massima prudenza, nel rispetto delle regole vigenti”.

“Un avvertimento, in un momento dove è palese la ripresa delle attività per i nostri operatori: per i dati Covid facciamo riferimento solo ed esclusivamente alle fonti ufficiali, evitando la diffusione di dati sbagliati e non verificati con l’unico scopo di alimentare tensioni e preoccupazioni”.

“Non ne abbiamo bisogno”, ha concluso il sindaco. “Abbiamo bisogno tutti di serenità e certezze. Da parte nostra continueremo a informare tempestivamente i cittadini degli aggiornamenti”.

Lunedì, 9 agosto 2021

