Ghilarza

A piedi fra i tre comuni per offrire solidarietà a tutte le vittime e ai loro familiari

Abbasanta, Ghilarza e Norbello unite nella lotta alla violenza sulle donne: ricorderanno tutte le vittime di abusi e soprusi con la marcia intercomunale silenziosa “Piccoli e grandi passi”, che vedrà l’inaugurazione di tre nuove panchine rosse in occasione della Giornata internazionale.

Appuntamento il 26 novembre alle 10 in piazza della Donna a Norbello con i saluti istituzionali, a cui seguirà il taglio del nastro per la prima panchina: un monumento civile con una frase simbolo e il logo della Polizia di stato, che andrà a rappresentare un monito per la difesa dei diritti delle donne e uno spunto di riflessione sui cambiamenti necessari per sconfiggere questo drammatico fenomeno.

Si proseguirà in direzione Abbasanta fino a piazza San Martino, per la seconda inaugurazione, per poi concludere la marcia a Ghilarza in viale Antonio M. Carta e la presentazione della terza panchina.

Organizzata dagli assessorati alle Politiche sociali in collaborazione con il Centro di addesttramento della Polizia di Abbasanta e il Siulp, la manifestazione vuole coinvolgere non solo le associazioni, le autorità, le scuole, ma tutta la popolazione, invitata ad esporre un nastro o un paio di scarpe rosse davanti alla propria abitazione o alle attività commerciali.