Tre coltellate mortali su una trentina che hanno orribilmente ferito il corpo della piccola Chiara

Tre coltellate mortali su una trentina che hanno orribilmente ferito il corpo di Chiara Carta, hanno tolto la vita alla giovane tredicenne uccisa sabato pomeriggio a Sili dalla madre Monica Vinci, 52 anni, originaria di Nureci, che subito dopo ha tentato il suicidio lanciandosi dalla finestra del primo piano dell’abitazione di via Martiri del Risorgimento, teatro della tragedia.

E’ una delle prime indicazioni emerse dall’autopsia sul corpo della ragazza eseguita questo pomeriggio all’ospedale San Martino di Oristano dal medico legale Roberto Demontis.

Un esame accurato che ha richiesto quasi sette ore di lavoro.

Chiara Carta ha cercato di difendersi e delle trenta coltellate una decina almeno sono quelle ricevute proprio nel tentativo di divincolarsi dalla madre che le ha anche legato un cavo per la ricarica del telefono al collo. Non l’ha strangolata comunque. Chiara è morta per le lesioni e le emorragie riportate a organi vitali.

I medico legale produrrà nei tempi stabiliti la sua relazione che sarà fondamentale per cercare di ricostruire quegli attimi. Non ci sono testimoni dell’omicidio e la madre della ragazza, Monica Vinci, nell’immediatezza dei fatti ha detto di non ricordare quanto fosse accaduto. Resta ricoverata nel reparto psichiatria dell’ospedale San Martino di Oristano, vigilata, e ancora in precarie condizioni. Quando i medici lo consentiranno verrà interrogata.

Martedì, 21 febbraio 2023

