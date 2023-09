Tre chili di marijuana in casa e cinque piante di cannabis in cortile: arrestato

Milis

C’è anche una denuncia dei carabinieri per un giovane che aveva in tasca 20 grammi di droga

Una persona arrestata, una denunciata, tre chilogrammi di marijuana sequestrati assieme a cinque piante di canapa.

È il bilancio di un controllo antidroga portata a termine ieri dai carabinieri delle stazioni di Milis, Seneghe e Riola Sardo.

L’arrestato è un disoccupato di 64 anni: nella sua casa a Milis sono state trovate le piante di cannabis.

In precedenza i carabinieri avevano fermato per un controllo un giovane di 19 anni e gli avevano trovato addosso 20 grammi di marijuana. Durante la perquisizione si sono insospettiti per un forte odore di marijuana che sembrava arrivasse da una casa vicina.

Una ulteriore perquisizione ha permesso di scoprire che nel cortile della casa crescevano cinque piante di Cannabis indica, e altre erano appese ad essiccare in una stanza: avrebbero prodotto circa 3 chilogrammi di marijuana.

I carabinieri hanno sequestrato la droga ed arrestato l’uomo per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato invece denunciato per detenzione di stupefacenti.

Oggi in Tribunale di Oristano, nell’udienza per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo per il disoccupato l’obbligo di dimora a Milis.

Sabato, 23 settembre 2023