Tempio

La denuncia dalla Uil – Pa

La polizia penitenziaria ha rinvenuto all’interno del carcere di Tempio tre cellulari in tre giorni. È il bilancio di una serie di perquisizioni avvenute nell’Istituto dove sono ospitati decine di detenuti appartenenti al circuito “alta sicurezza”, che comprende elementi di spicco della criminalità organizzata.

Lo ha reso noto Michele Cireddu segretario generale della Uil-Pa della polizia penitenziaria.

“Questi ritrovamenti sono il risultato di una serie di perquisizioni messe in atto dagli agenti nelle sezioni detentive”, ha dichiarato Michele Cireddu “da una lato dimostrano la grande capacità dei nostri poliziotti ma, dall’altra, mettono a nudo le gravi falle del sistema. Mancano infatti gli strumenti idonei per criptare il segnale all’interno degli istituti oltre ed efficaci mezzi per rilevare il segnale nel caso vangano introdotti e utilizzati i cellulari in maniera fraudolenta”.

Per il sindacato di categoria l’ultimo cellulare ritrovato era in uso a un detenuto per compiere reati e rappresenta un chiaro campanello d’allarme che il carcere di Tempio, il Provveditore ed il Capo del Dipartimento non possono ignorare.

Giovedì, 26 gennaio 2023