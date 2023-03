Tre auto distrutte dal fuoco in un attentato incendiario

Indagini Vigili del fuoco e polizia al lavoro in piena notte

Un vigile del fuoco tra due delle auto distrutte

Nuoro

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Nuoro è intervenuta in via Sardegna la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, per domare un incendio sicuramente doloso.

Il fuoco ha distrutto tre auto: una Seat Leon, una Opel Agila e una Citroen C1.

Non c’è dubbio che sia stato un attentato incendiario, gli investigatori hanno trovato indizi precisi. Le fiamme sono partite dalla Seat e poi si sono estese alle altre due auto, parcheggiate poco distante.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche una pattuglia della polizia, che ha avviato le indagini per risalire agli autori del fatto.

Sabato, 18 marzo 2023

