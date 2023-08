Tre agenti in ospedale a Oristano dopo un’aggressione nel carcere di Massama

Oristano

Il grave episodio ha coinvolto alcuni detenuti di origine napoletana. Il Sappe chiede la riapertura dell’Asinara

Tre agenti sono finiti in ospedale a Oristano, dopo un’aggressione verificatasi nel carcere di Massama, che ospita circa 250 detenuti, molti dei quali in regime di alta sicurezza. A darne notizia sono stati i dirigenti del sindacato di polizia penitenziaria Sappe.

“Un gruppo particolarmente violento di detenuti napoletani si è scagliato con violenza in maniera del tutto gratuita contro diversi agenti di Polizia Penitenziaria”, ha riferito Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. “In tre, purtroppo, a causa delle contusioni riportate, hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere”.

“Non ci sono più parole per descrivere le gravi condizioni di disagio lavorativo in cui versa la Polizia Penitenziaria”, ha proseguito Fais. “Le quotidiane grida d’allarme del Sappe continuano a rimanere incredibilmente inascoltate dai preposti vertici istituzionali: solo proclami e belle parole, ma, di concreto, il nulla. Queste sono violenze annunciate, commesse in una struttura in cui manca personale, strumenti di difesa individuale come il taser ed un regime di sicurezza proporzionato alla tipologia di detenuti di alta pericolosità”.

“È scandaloso”, ha affermato ancora Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “che nel 2023 vi siano ancora persone indegne che usano la violenza per cercare di sovvertire il sistema istituzionale all’interno dei penitenziari mirato alla risocializzazione del detenuto, ma in rispetto delle regole. Fortunatamente in carcere ci sono anche persone che si dissociano da questi atteggiamenti violenti e cercano nello studio e nel rispetto reciproco la loro ragione di vita”.

Il segretario nazionale del Sappe Donato Capece ha espresso ai poliziotti feriti a Oristano “la solidarietà e la vicinanza del Sappe” ed evidenzia come “le intolleranze dei detenuti ed il grave episodio da loro provocato è sintomatico del fatto che le tensioni e le criticità nel sistema dell’esecuzione della pena in Italia sono costanti”.

“E la situazione è diventata allarmante per la polizia penitenziaria, che paga pesantemente in termini di stress e operatività questi gravi e continui episodi critici”, ha affermato ancora Capece. “Servono risposte ferme da parte del DAP, che assiste silente ed indifferenze a queste continue violenze. Bene l’ipotesi di configurare come aggravante, l’aver posto in essere atti finalizzati ad alterare l’ordine e la sicurezza durante la carcerazione, come ha annunciato il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, ma io credo si debba andare oltre, destinando carceri dismesse come l’Asinara e Pianosa per contenere quei ristretti che si rendono protagonisti di gravi eventi critici durante la detenzione”.

“Quel che è accaduto nella casa di reclusione di Oristano”, ha concluso il segretario nazionale del Sappe Donato Capece, “testimonia una volta di più l’ingovernabilità delle carceri regionali e la strafottenza e l’arroganza di una parte di popolazione detenuta violenza, che anche in carcere continua a delinquere, ad alterare l’ordine e la sicurezza, evidentemente certa dell’impunità!”.

Martedì, 29 agosto 2023