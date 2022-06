CAGLIARI. Tre ventenni, due maschi e una femmina, tutti cagliaritani e con numerosi precedenti giudiziari nonostante la giovane età, sarebbero il ladri seriali che ultimamente stavano imperversando a Cagliari e hinterland con furti in attività commerciali minori di diverso genere. La scorsa notte sono stati arrestati in flagranza dalla polizia mentre, dopo aver forzato la serranda, sono entrati in un bar a Decimomannu e si sono impossessati dei soli 100 euro tenuti a fondo cassa dal titolare. I tre erano sospettati di essere gli autori di numerosi furti avvenuti ultimamente in città, in particolare nella zona di viale Sant’Avendrace e del Corso Vittorio Emanuele, e nei centri vicini.

Gli operatori della sezione “reati contro il patrimonio” della Squadra Mobile li tenevano d’occhio costantemente, soprattutto nelle ore notturne. Ieri sera 9 giugno, intorno alle 22, uno dei tre ragazzi, abitante nel quartiere Cep, con la sua auto è andato a prendere i due complici. Dopo diversi giri in città, sempre seguiti da auto civetta della polizia, con passaggi rallentati davanti ad alcune attività commerciali, a forte velocità si sono diretti sulla statale 131 verso San Sperate e si sono fermati a lungo davanti a una rivendita di elettrodomestici. Poi sono partiti dirigendosi verso Decimomannu, puntando direttamente verso un bar del centro. Hanno scardinato la serranda e si sono portati via il registratore di cassa, dirigendosi sulla statale 130 verso Cagliari, senza mai accorgersi di essere seguiti a distanza da due auto civetta della polizia.

Durante il tragitto si sono liberati del registratore di cassa (recuperato dai poliziotti) e hanno proseguito verso Cagliari, dove ad attenderli in viale Sant’Avendrace c’era diverse pattuglie della Squadra Volanti ad attenderli. Hanno anche tentato una fuga, ma sono stati bloccati e arrestati. In mattina saranno processati con rito direttissimo in tribunale.(l.on)