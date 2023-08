Travolto in bici in viale Marconi a Quartu finisce all'ospedale: "L'automobilista è fuggito"

È stato travolto da un’auto mentre, in bici in viale Marconi, non distante da Is Pontis Paris, stava raggiungendo Cagliari per iniziare il suo turno di lavoro come lavapiatti nel pub Red Fox. Erlan Musaliev, kirghiso di ventidue anni, è caduto rovinosamente sull’asfalto. Soccorso da altri automobilisti, è stato poi portato al Santissima Trinità di Cagliari: ha riportato ferite e fratture, stando alle primissime informazioni, e per fortuna non è in pericolo di vita ma se l’è vista davvero brutta. L’automobilista non si è fermato e del fatto sono stati già informati i carabinieri della stazione di Quartu.

A lanciare un appello e, ancora prima, a raccontare cosa sia capitato è il cognato del ventiduenne, Salvatore Natalini: “Nell’impatto con la bici ed Erlan l’auto ha perso tutto lo specchietto destro. Dovrebbe essere quello di una Renault grigio metallizzata. I carabinieri hanno promesso che visioneranno le telecamere ma, comunque, cerchiamo dei testimoni. Chiunque abbia assistito allo schianto, avvenuto il 12 agosto tra le 15:40 e le 15:50 chiami i carabinieri o mi contatti alla seguente email: [email protected] “.