Incidente mortale questa sera a Nuoro: un anziano è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Funtana Buddia. Inutili i soccorsi dei medici del 118 che si sono prodigati per rianimarlo: il pensionato era già morto. Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione l'autista dell'auto che lo ha travolto non avrebbe visto il pedone a causa della visibilità ridotta a causa della nebbia. Sul posto per i rilievi la polizia Locale di Nuoro.



