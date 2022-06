Travolto dalle balle di fieno, in Rianimazione al Brotzu: Sanluri prega per Luciano Demontis

Sono gravissime le condizioni di Luciano Demontis, l’operaio di 58 anni caduto da quattro metri per il cedimento del tetto in eternit del fienile nel quale stava lavorando, il podere Spalato a Sanluri, e travolto dalle balle di fieno. Ha molti traumi e ferite, i medici del reparto di Rianimazione del Brotzu stanno facendo di tutto per salvargli la vita. Sta meglio, fortunatamente, il suo collega, il 45enne Cristian Ortu: anche lui caduto e travolto dal foraggio, si trova all’ospedale di San Gavino Monreale. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e potrebbe essere dimesso a breve.

Un incidente sul lavoro che ha richiamato subito i carabinieri di Sanluri. Il podere è stato messo sotto sequestro, dopo ore di indagini e verifiche, e affidato al titolare, il villamarese Giovanni Ortu. L’autorità giudiziaria dovrà definire i prossimi passi di una vicenda fin troppo chiara: un grave incidente, avvenuto mentre due operai stavano lavorando, in un’assolata domenica mattina di metà giugno.