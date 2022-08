Travolto dal bus a Cagliari, città in lutto per Martin: “Grazie per il tempo trascorso insieme”

Profondo cordoglio in tutta Cagliari e nei più disparati settori per la morte di Remesha Martin Elvis King, il giovane arrivato dal Burundi che si era affermato come cameriere e mediatore culturale. È morto dopo 24 ore di agonia, al Brotzu: il 31enne era stato colpito da un bus del Ctm in viale Diaz due notti fa, le sue condizioni erano state giudicate disperate sin da subito. ha lavorato al Niu, alla Locanda Caddeo, nella Preep Family e al Red Fox, Martin. Un cameriere perfetto, molto compente e che sapeva sempre mettere a suo agio i clienti. A Cagliari si era fatto tantissimi amici, il trentunenne. Era anche mediatore culturale, collaborava assiduamente con la Caritas. La sua morte è stata uno choc inaspettato per migliaia di persone. La raccolta fondi aperta dagli amici, sul web, per aiutare la famiglia per le spese del funerale, ha già battuto un record: a meno di un giorno dalla sua creazione il tetto massimo da raggiungere dei 5mila euro è stato già largamente superato, a dimostrazione ulteriore della tanta stima nei confronti del giovane.

“Martin era venuto in Sardegna da bambino, era molto conosciuto e benvoluto in città. Ha giocato tanti anni a basket da noi a Sant’Eulalia”, ricorda Aldo Pintor, noto avvocato e operatore nella chiesa, che si occupa di adolescenti extracomunitari. E proprio nella parrocchia della Marina saranno celebrate, salvo modifiche dell’ultimo minuto, le esequie di Remesha Martin Elvis King, morto travolto da un pullman Ctm in viale Diaz. Una tragedia sulla quale si sono già accessi i fari della procura.

Non si è mai pronti ad accettare la vita. Non si sceglie mai un momento esatto per ricordare la vita. Oggi ci regali una grande verità, il tempo è breve ed è breve l’essere su questa terra. Ti si accompagni in questo viaggio la certezza del nostro ricordo e sopratutto il tuo grandissimo sorriso.