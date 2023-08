Travolto da un'auto davanti al market a Quartu, 60enne in codice rosso all'ospedale

Paura a Quartu, in via Marconi, nella zona del SuperPan. Un sessantenne è stato travolto da un’automobile mentre stava attraversando la strada, bisogna ancora capire se sulle strisce pedonali oppure no. L’automobilista si è subito fermato e il pedone è stato successivamente soccorso dall’equipe medica di un’ambulanza del 118. Ha riportato fratture e ferite, tanto che è stato disposto il ricovero al Brotzu in codice rosso per dinamica. All’arrivo dei soccorsi, infatti, il 60enne era cosciente.

Le sue condizioni, per quanto gravi, dovrebbero già essere in fase di miglioramento e, soprattutto, il pedone non risulta in pericolo di vita.