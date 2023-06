Travolto da un'auto, cade dallo scooter e muore sul colpo il pizzaiolo cagliaritano Alessandro Anedda

Tragico incidente a Salò, nel Bresciano. Un pizzaiolo originario di Cagliari, il sessantaduenne Alessandro Anedda, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in Viale Europa, a Villa di Salò, in provincia di Brescia. Anedda, in sella al suo scooter Yamaha, è stato urtato da una Opel Karl, a bordo due donne di 25 e 53 anni rimaste illese anche se sotto shock. Sbalzato dalla sella sull’asfalto, è morto sul colpo: la moglie, allertata dell’accaduto, si è precipitata sul posto disperata.

Anedda viveva in Lombardia da tanti anni, uno dei molti emigrati sardi in cerca di fortuna. Lascia, oltre alla moglie e co-titolare della pizzeria Vesuvio, anche due figli piccoli.