Travolto da un ottantenne a Cagliari, muore dopo 5 giorni di agonia: addio a Maurizio Orrù

Non ce l’ha fatta Maurizio Orrù, il 63enne di Cagliari travolto giovedì pomeriggio in viale San Bartolomeo, sulle strisce pedonali, dall’auto guidata da un ottantenne. Orrù si è spento al Brotzu, nel reparto di Rianimazione, dopo cinque giorni di agonia. I medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, purtroppo inutilmente. L’ottantenne si era subito reso conto di avere investito una persona e si era fermato per soccorrere il sessantatreenne, arrivato all’ospedale già in condizioni gravissime. Il guidatore, ora, sarà indagato per omicidio stradale.