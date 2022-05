Travolto da un camion sulla 130, muore ciclista ad Assemini - Sardegna

È finito sotto la motrice del camion cisterna e nell'impatto è morto sul colpo Gemiliano Montis, il 39enne di Assemini morto nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la statale 130. Trasportato in ospedale sotto choc il conducente del mezzo pesante, un uomo di 45 anni. La polizia stradale di Cagliari sta ancora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Gemiliano Montis in sella alla sua bicicletta, probabilmente, stava cercando di attraversare l'incrocio di via Piave. Forse doveva rientrare a casa ad Assemini, quando è stato centrato dal mezzo pesante. La bici è finita sotto la motrice.

L'autotrasportatore si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118, l'elisoccorso, la Polstrada e la polizia locale di Assemini. Purtroppo nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il 39enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto è anche intervenuto il personale dell'Anas che ha chiuso temporaneamente il tratto dei statale 130 interessato dall'incidente.

Da quanto si apprende Montis era molto conosciuto ad Assemini dove lavorava in una copisteria.



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/05/02/travolto-da-un-camion-sulla-130-muore-ciclista-ad-assemini_b8dbc0d0-4d26-48f9-acda-6bfc2bcbe30c.html