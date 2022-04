L'incidente è avvenuto davanti a una discoteca

CAGLIARI. Era guidata da una ragazza di 22 anni l’auto pirata che la scorsa notte ha travolto un ragazzo in via Newton, vicino a una discoteca, finito in codice rosso all’ospedale Brotzu. L’investitrice si è presentata spontaneamente in questura nella tarda mattinata di oggi 2 aprile e raccontato la sua versione dei fatti agli uomini della Squadra Mobile. Ha anche fatto ritrovare l’auto, una Golf non di sua proprietà, parcheggiata in via Abruzzi e posta sotto sequestro. Gli investigatori, con l’apporto dei colleghi della Scientifica, stanno adesso effettuando gli accertamenti di rito per verificare la versione data dalla ragazza e la sua autoaccusa.

L’investimento era avvenuto durante la notte fra ieri venerdì’ 1° aprile e oggi, all’uscita da una discoteca di via Newton. Scaraventato a terra da un’auto in transito, un ragazzo di circa 20 anni è stato lasciato sul posto senza essere soccorso dall’investitore, allontanatosi immediatamente dal posto. Il ferito è stato poi soccorso dal 118 e portato in codice rosso nell’ospedale Brotzu di Cagliari, grave ma non in pericolo di vita. Secondo quanto poi accertato dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari, il ragazzo stava camminando in strada forse per raggiungere la propria auto parcheggiata in zona o per prendere il pullman della linea pubblica, quando è stato travolto da una vettura il cui conducente è poi scappato. Dopo alcune ore, la presunta investitrice si è presentata in questura.