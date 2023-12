Travolta sulle strisce a Pirri, 39enne in gravi condizioni al Brotzu: "Chi l'ha investita è fuggito"

Gravissimo incidente poco prima dell’alba in via Santa Maria Chiara a Pirri. Una ragazza di 39 anni è stata investita e, ora, si trova al Brotzu nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni. A lanciare un appello per cercare di risalire al guidatore è la sorella della trentanovenne, Marta Ruffi: “Stava attraversando le strisce all’altezza della Coop per andare al lavoro. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia Locale. Non c’è traccia dell’automobilista che l’ha investita”. Nessun dettaglio, nessun testimone: si segue la pista dell’automobile e non di un altro mezzo per le ferite riportate e riscontrate dai soccorritori. “Mia sorella è grave all’ospedale, chiedo a chiunque abbia visto qualcosa di chiamare in qualunque momento il numero +393403474744. Vogliamo sapere cosa è successo e rintracciare chi l’ha travolta”.