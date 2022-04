Travolta mentre attraversa sulle strisce, muore suora 78enne

È morta in ospedale Giuseppina Derudas, la suora di 78 anni travolta da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Puglia a Cagliari. Gravissime le ferite riportate, la religiosa era stata stabilizzata sul posto e trasportata con assegnato un codice rosso al Brotzu. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma purtroppo il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La polizia municipale ha sequestrato la Mazda coinvolta l'incidente. Il conducente, un uomo di 44 anni, sarà sottoposto a tutti gli accertamenti, scontata l'accusa di omicidio stradale. La polizia municipale sta lavorando per ricostruire l'esatta dinamica, raccogliendo testimonianze e recuperando i filmati delle telecamere della zona.

