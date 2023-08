Travolta e uccisa da un'auto a 50 anni mentre passeggiava col marito: tragedia in Sardegna

Stava passeggiando con il marito prima di cena, in periferia a Desulo, quando è stata travolta e uccisa praticamente sul colpo da un’auto che le è piombata addosso. La vittima, Carmela Secci, aveva 50 anni. Insieme a lei e al marito Ciriaco Frongia, muratore, c’era anche un amico.

La tragedia si è consumata sulla strada provinciale 7. Lo stesso automobilista, alla guida di una Fiat Punto, si è fermato per soccorrerla, ma sia i medici del 118 arrivati con l’ambulanza da Aritzo sia i sanitari dell’elisoccorso non hanno potuto fare niente per salvarla.

Sul posto anche i carabinieri. La strada è chiusa al traffico.