Travolta dopo la partita del Cagliari, Licia Mocci muore dopo due giorni di agonia al Brotzu

Si è arresa dopo due giorni trascorsi in Rianimazione al Brotzu la sessantunenne di Zeddiani, Licia Mocci, travolta da un’auto dopo il match Cagliari-Roma, fuori dalla Unipol Domus. Le sue condizioni erano state giudicata gravissime sin da subito: aveva battuto violentemente la testa sull’asfalto. I medici del più grosso ospedale sardo hanno fatto di tutto per farla uscire dal coma. La Mocci, lavoratrice in una cooperativa sociale, lascia il marito, Augusto Pisanu, noto imprenditore edile, e due figli. L’automobilista che l’ha colpita, ora indagato per omicidio stradale, si era subito fermato per prestarle soccorsi. Stando a quanto trapela, l’illuminazione non era al massimo nel tratto dove è stata travolta la Mocci. L’ambulanza era intervenuta non senza qualche difficoltà, vista l’uscita di migliaia di tifosi dallo stadio.

“Licia era una grande appassionata e tifosa del Cagliari, sempre presente alle partite. La sua è una famiglia bellissima che è stata colpita da un’incredibile e dolorosissima tragedia”, dice, commosso, il sindaco di Zeddiani, Claudio Pinna. “Da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale le più sentite a tutti i familiari della nostra compaesana”.