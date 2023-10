Travolta dall'auto con cui si era scontrata, gravissima una donna in Sardegna

Viaggiavano in una strada di campagna del Sassarese, a pochi chilometri dalla città, quando due auto si sono scontrate. A bordo di una delle vetture, due donne: dopo un breve alterco, quella che viaggiava sul sedile del passeggero, ha aperto la portiera per scendere dall’auto e verificare i danni, ma è stata travolta dall’altro automobilista che ha pigiato sull’acceleratore per scappare. E’ rimasta così schiacciata fra lo sportello aperto e l’auto, ha sbattuto la testa e ha perso conoscenza. È stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Viste le gravi condizioni, i medici hanno disposto il ricovero in Rianimazione, dove è tenuta per precauzione in coma farmacologico.

Qualche ora dopo, è stato fermato dalla polizia locale di Sassari il pirata della strada che era scappato e ora sarà interrogato.