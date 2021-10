La donna ha perso tempo per liberare le ruote

CAGLIARI. Non è ancora stata chiarita la dinamica della tragedia in cui ha perso la vita Anna Tocco, 65 anni, travolta questa mattina 4 ottobre da un treno mentre attraversava i binari, con le sbarre del passaggio a livello abbassate, vicino alla stazione di Serramanna. La donna era andata a fare la spesa con la sorella e stava facendo rientro a casa. Secondo alcune testimonianze, avrebbe deciso di oltrepassare le barriere per tentare di raggiungere la familiare, che nel frattempo aveva già attraversato. In quel momento però sarebbe sopraggiunto il treno che l'ha investita e uccisa.

Stando ai rilievi delle forze dell'ordine, sarebbe stato il carrellino della spesa che la vittima stava trascinando a risultare fatale: le rotelle si sarebbero incastrate tra i binari e la donna si sarebbe attardata per liberarle, non calcolando che il tempo rimastole a disposizione era pochissimo. Il macchinista avrebbe frenato e suonato, ma non è riusciuto a bloccare il treno. Per la 65enne non c'è stato scampo. (Ansa).